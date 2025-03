Il Bayern Monaco minaccia azioni legali contro la federcalcio canadese per l’infortunio di Davies

Il Bayern Monaco minaccia azioni legali contro la Federcalcio canadese per l’infortunio di Alphonso Davies: secondo il club bavarese si poteva evitare.

Il Bayern Monaco è pronta a intraprendere un’azione legale con la Federcalcio canadese a seguito dell’infortunio di Alphonso Davies, che ha subito la rottura del crociato del ginocchio destro durante la partita contro gli Stati Uniti, nell’ambito della Nations League Concacaf.

Un incidente che potrebbe tenerlo lontano dai campi per almeno sei mesi. La causa della disputa tra il club bavarese e la nazionale canadese è la decisione del commissario tecnico John Herdman di schierare il giovane talento nonostante il suo evidente stato fisico precario, già compromesso da un problema fisico riscontrato nella prima gara.

Secondo quanto sostenuto dal Bayern, Davies, che era già acciaccato, non avrebbe dovuto essere impiegato contro gli Stati Uniti. Nonostante le raccomandazioni iniziali che lo escludevano dal match, il giocatore è stato comunque mandato in campo, aggravando così un infortunio che si poteva evitare.

La frustrazione del club tedesco è palpabile, soprattutto in vista di un finale di stagione cruciale che comprende i quarti di finale di Champions League contro l’Inter e altre importanti sfide in Bundesliga.

Davies K.O., le parole dell’AD del Bayern Monaco e dell’agente del giocatore

L’amministratore delegato del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, ha dichiarato che il club sta valutando seriamente l’ipotesi di intraprendere azioni legali contro la Federcalcio canadese per “violazione del dovere medico”, facendo riferimento alla gestione dell’infortunio di Davies da parte dello staff tecnico e medico canadese.

Secondo il Bayern, l’infortunio del 24enne, che avrebbe potuto essere prevenuto con una gestione più attenta, ha danneggiato non solo il giocatore, ma anche le ambizioni stagionali del club.

L’agente di Davies, Nedal Huoseh, ha definito l’incidente come “ampiamente evitabile”, accusando la federazione canadese di aver agito in modo irresponsabile e ingiustificato, soprattutto considerando che la partita contro gli Stati Uniti non aveva valore competitivo, essendo sostanzialmente un’amichevole.