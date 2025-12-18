Davide Ancelotti non è più l’allenatore del Botafogo: il comunicato

Dopo 5 mesi si conclude l’esperienza di Davide Ancelotti sulla panchina del Botafogo: il comunicato del club brasiliano.

L’avventura di Davide Ancelotti al Botafogo è finita. Dopo cinque mesi dalla firma, nei quali sono arrivati un sesto posto nel campionato brasiliano e un’eliminazione agli ottavi di finale dalla Copa Libertadores, le strade tra il figlio di Carlo e il brasiliano si dividono.

Di seguito il comunicato del club.

“Davide Ancelotti non è più l’allenatore del Botafogo. Il Botafogo annuncia che Davide Ancelotti non è più l’allenatore della prima squadra. Anche il preparatore atletico Luca Guerra e gli assistenti Luis Tevenet e Andrew Mangan se ne vanno. La decisione è stata presa dopo gli incontri di questo mercoledì (17)”.

“Il Club ringrazia Ancelotti per la professionalità e l’impegno dimostrati durante il suo periodo alla guida della squadra e come membro della famiglia Botafogo. Il Botafogo gli augura il meglio per il futuro. Il nuovo staff tecnico sarà annunciato a breve”.