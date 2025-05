Como, in caso di addio di Fabregas c’è l’idea Davide Ancelotti: la situazione

Davide Ancelotti è un’idea affascinante che è stata presentata sul tavolo. Insieme ad Arbeloa e altri profili che prenderanno in considerazione

Il Como continua a guardare verso il futuro e quelle che saranno le prossime stagioni. A partire da chi siederà sulla panchina del club.

La società, infatti, spera ancora che alla fine Cesc Fabregas resti ed è pronto ad accontentarlo in quelle che sono le sue tre richieste.

Vale a dire: una libertà di manovra. Che vengano fatti degli investimenti importanti e che ci sia un ingaggio alto. Lo spagnolo non ha ancora comunicato la sua cessione.

E – come raccontato anche nei giorni scorsi – il Bayer Leverkusen gli ha già offerto la panchina. Questa resta la tentazione più grande tra le altre.

Como, i nomi per la panchina

Nel caso in cui Fabregas non dovesse restare a Como, il club aprirebbe una lista di nomi. Che già, in parte, ha iniziato a valutare.

Davide Ancelotti è un’idea affascinante che è stata presentata sul tavolo. Insieme ad Arbeloa e altri profili che prenderanno in considerazione.

Davide Ancelotti-Glasgow Rangers: la situazione

Nel caso di Davide Ancelotti, però, ci sono anche i Glasgow Rangers che stanno spingendo. E chiaramente, questa, sarebbe un’opportunità per andare subito a lottare per vincere il campionato.

Il club, infatti, gioca nella Scottish Premiership. Un campionato meno seguito ma che, sicuramente, permetterebbe all’allenatore di giocarsi sin fa subito il titolo.