Juventus, nuovi contatti per David. Il canadese non esclude Osimhen

Le ultime novità sul calciomercato della Juventus

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato in entrata e in particolar modo sul suo attacco. Nella giornata di oggi – martedì 1 luglio, prima della partita contro il Real Madrid – ci sono stati nuovi contatti per David. Confermando, dunque, di voler entrare nel vivo della trattativa per cercare un’intesa.

Il calciatore ha altre offerte ma vuole aspettare i prossimi due-tre giorni per capire se con la Juventus può, o meno, trovare l’accordo.

David non esclude Osimhen. Un’idea, infatti, è quella di portare in bianconero sia il canadese che il nigeriano con – come detto nelle scorse ore – l’uscita di Vlahovic.

Nella stagione 2024/25, David ha segnato 25 gol in 49 partite con la maglia del Lille. Mentre Osimhen, con la maglia del Galatasaray, ha realizzato 37 reti in 41 sfide.