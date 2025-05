Le parole dell’ex giocatore tedesco, David Odonkor, nell’intervista in esclusiva ai microfoni di gianlucadimarzio.com: dal Mondiale contro l’Italia all’attualità

L’ex ala della Germania, David Odonkor, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai nostri microfoni parlando della finale di Conference League di mercoledì 28 maggio tra il “suo” Betis e il Chelsea. Diventato famoso per l’assist a Oliver Neuville contro la Polonia ai Mondiali del 2006, l’ex nazionale tedesco fu in campo nella famosa semifinale tra Germania e Italia 19 anni fa.

Inevitabile quindi qualche domanda a riguardo. “Se ogni tanto ripenso al gol di Fabio Grosso? Ormai no, non ci penso più! Fa parte del passato e preferisco guardare avanti. Quella sera la Germania ha disputato una grande partita ma alla fine ha pagato un po’ di sfortuna. Viceversa una grande squadra come l’Italia ha sfruttato le sue chance. Ripensare a come le cose sarebbero potuto andare se la partita fosse andata ai rigori non serve a nulla. La partita l’abbiamo persa e basta“, ci confida il tedesco.

Poi una battuta sul famoso assist per il gol vittoria di Neuville contro la Polonia al 91º minuto. Dire che quel traversone gli cambiò la vita è dir poco. E Odonkor ce l’ha confermato: “Me l’ha cambiata nel senso che ancora oggi c’è chi parla di quel cross e questo è il bello di quell’azione. E noi come squadra abbiamo raggiunto un traguardo molto importante come la semifinale del Mondiale“.

Odonkor ha militato per cinque stagioni nel Betis, dal 2006 al 2011. Quante chance ha la squadra di Manuel Pellegrini di vincere il suo primo trofeo questa sera contro il Chelsea? “Il Chelsea ha un sacco di soldi e di conseguenza tanti giocatori di qualità. Ma il Betis è migliorato tanto e si vede che è una squadra. Per me è 50 a 50“.

L’erede di Odonkor sulla fascia destra si chiama Antony. Dal flop al Manchester United alla rinascita con “Los Verdiblancos“. Odonkor ne è entusiasta: “È un gran bel giocatore ma è dura fare paragoni tra noi due. Antony al Manchester United non ha fatto una buona stagione, ora sta facendo le cose in modo perfetto al Betis. Andrà per la sua strada e su di lui ci sono già tante squadra perché parliamo di un ottimo giocatore“.

Alla domanda se all’apice della sua carriera, nell’estate del famoso Sommermärchen, abbia avuto offerte da squadre del nostro campionato ha risposto: “No, dalla Serie A nessuna offerta. Ricevetti solo offerte dalla Francia ma alla fine scelsi il Betis“.

A cura di Alessandro Schiavone