Milan, operazione in chiusura per il difensore David Odogu

Il Milan sta chiudendo l’operazione per David Odogu, difensore centrale del Wolfsburg

Il Milan di Allegri e Tare è una delle squadre italiane più attive in queste ultimissime ore di calciomercato.

Un reparto su cui i rossoneri stanno concentrando le proprie forze è la difesa. L’operazione per portare David Odogu a San Siro è infatti in chiusura.

Stiamo parlando di un difensore centrale tedesco classe 2006, di proprietà del Wolfsburg.

Nella Bundesliga 2024/25, Odogu ha preso parte a 3 partite (contro Union Berlino, Lipsia e BVB), di cui 2 da titolare.