David-Napoli, dal viaggio degli agenti in città al nodo clausola: la situazione

Dal viaggio degli agenti del calciatore canadese a Napoli fino al nodo legato alla clausola rescissoria: le ultime

Il Napoli guarda al futuro e in soprattutto al reparto offensivo. L’avanzare degli anni di Romelu Lukaku e il futuro ancora incerto di Victor Osimhen hanno spinto il club di Laurentiis a guardarsi intorno e, in particolare, alla Ligue 1.

Gli agenti dell’attaccante del Lille Jonathan David sono stati in città nei giorni scorsi. La trattativa, a differenza di quella legata a Kevin De Bruyne, è più laboriosa e presumibilmente richiederà più tempo.

Diversi nodi a rallentare le operazioni, uno dei quali relativo alla clausola rescissoria richiesta. Questi giorni non sono ancora stati decisivi per chiudere la trattativa ma per capire meglio le richieste dell’entourage del canadese.

L’obiettivo, quindi, è di trovare più avanti un punto d’intesa.