L’intervista dell’attaccante bianconero a La Gazzetta dello Sport

Gol e tanta voglia di stupire, Jonathan David racconta così i primi mesi in maglia Juventus: “Ho firmato sapendo che avrei giocato in una big europea, ma da dentro ti rendi conto ancora meglio della dimensione del club. E non sono ancora riuscito a visitare il museo. I giocatori, i tifosi… Alla Juventus ogni cosa è grande e deve essere fatta al top. Mi ha colpito molto Locatelli, in modo particolare per l’abilità nei passaggi e per la gestione dei tempi della partita”.

Intervistato a La Gazzetta dello Sport, l’attaccante canadese ha parlato del suo inserimento negli schemi tattici di Tudor: “Io sono pronto per qualsiasi soluzione e mi diverto in ogni modo”. E del rapporto con Dusan Vlahovic: “Dusan e io ci spingiamo a vicenda in campo perché vogliamo il meglio per la squadra”.

Tanta concorrenza in attacco? David ha le idee chiare: “È un fatto positivo per una squadra forte come la Juventus. Più giocatori ci sono, maggiori sono le soluzioni di qualità e meglio è per la squadra”, anche sui suoi compagni di reparto: “Yildiz può essere il nostro Yamal? Certo. Kenan è giovane e ha grandissime qualità, se continua così ha tutto per diventare un top, top, top player. Il mio primo gol in Serie A con la Juventus l’ho segnato al Parma su assist di Yildiz, è davvero bello e divertente giocare con lui”.

E sul nuovo acquisto (e amico) Zhegrova: “Ho condiviso diverse stagioni con lui. Edon è un giocatore incredibile, ha un sinistro eccezionale e un gran dribbling: è un ottimo acquisto. Al Lille abbiamo sempre avuto un bel rapporto dentro e fuori dal campo. C’è una grande connessione tra noi e questo sarà un vantaggio anche alla Juventus”.

Aspettando Juventus-Inter: “Io in nerazzurro? Alcuni contatti, ma non approfonditi”

Al rientro dalla sosta Nazionali, Juventus e Inter si preparano per il Derby d’Italia. Il primo per David: “Che gol sogno? In acrobazia o a un metro dalla linea di porta, qualsiasi tipo di rete mi renderebbe felice a patto che aiuti la squadra a vincere”. Ma l’attaccante canadese era vicino a vestire il nerazzurro? “Non così vicino. Ci sono stati dei contatti e dei colloqui con il mio agente, ma non approfonditi. Sono molto contento alla Juventus”.

L’obiettivo in casa bianconera è chiaro: “Siamo soltanto all’inizio della stagione, noi vogliamo vincere ogni partita e poi più avanti vedremo dove saremo in classifica”.