Juventus, avanti con convinzione per David: la situazione

La Juventus va avanti per Jonathan David: non si è parlato di intesa economica ma c’è convergenza da tutte le aree del club bianconero

Prosegue il lavoro sul mercato della Juventus. I bianconeri vanno avanti per la trattativa con Jonathan David.

C’è convergenza a livello tecnico da parte di tutte le aree del club, ma non si è ancora parlato di intesa economica a livello di salario e di commissioni.

Questo tema, infatti, non è ancora stato affrontato dal direttore generale bianconero Damien Comolli con gli agenti del giocatore.

Nei giorni scorsi ci sono stati contatti interlocutori per l’attaccante canadese, ma non si è ancora entrati in una trattativa economica.