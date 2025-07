David alla Juve, c’è l’ok: intesa di massima raggiunta nella notte

L’accordo tra le parti è stato trovato nella notte italiana: ora gli ultimi dettagli. Poi si punterà anche Osimhen

Jonathan David sarà un giocatore della Juventus. L’ok è arrivato nella notte, con le due parti che – dopo gli ultimi contatti – hanno raggiunto un’intesa di massima quando in Italia era notte fonda.

Ci sono soltanto gli ultimi dettagli da definire nelle prossime ore, ma Jonathan David è un promesso sposo della Juve, che mette così a segno il primo vero grande colpo per il suo attacco.

E non è finita qui: i bianconeri infatti punteranno a un altro super rinforzo offensivo, con Victor Osimhen primo obiettivo.

Nel caso in cui la trattativa con il nigeriano dovesse essere complicata, l’alternativa sarebbe Mateo Retegui, attaccante dell’Atalanta e capocannoniere dell’ultima Serie A.

David alla Juve: un corteggiamento durato oltre un mese

Una trattativa di oltre due mesi. Adesso la Juve ha l’ok del calciatore. Quello della Juve nei confronti di David è un corteggiamento nato il 17 maggio quando i bianconeri decisero di inserirsi nella corsa al canadese insieme al Napoli quando Giuntoli era ancora il direttore sportivo. A distanza di una settimana, il 23 maggio, la Juve aveva accelerato per accontentare le richieste e bloccare il calciatore.

Un affare che però ricominciò praticamente da zero dopo l’addio di Cristiano Giuntoli, ma dopo i primi contatti anche il nuovo management ha deciso di continuare a perseguire la strada David. Nella notte un’intesa di massima raggiunta senza grandi difficoltà sia per quanto riguarda lo stipendio del calciatore che per quanto riguarda le commissioni. Adesso non rimane che attendere la definizione degli ultimi dettagli e poi i classici passaggi di rito. Poi Torino (e la Juve) accoglieranno Jonathan David.