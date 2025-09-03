Coppa Italia, le date e gli orari dei sedicesimi di finale
Le date e gli orari dei sedicesimi di finale di Coppa Italia
La Coppa Italia 2025/26 sta entrando nel vivo.
Conclusi i trentaduesimi, alla fine di settembre la competizione riprenderà con la fase successiva, i sedicesimi di finale.
Le sedici squadre rimaste proveranno ad arrivare fino all’ultima gara – che si giocherà a Roma -, con l’obiettivo di conquistare il trofeo attualmente detenuto dal Bologna di Italiano.
Il programma completo è stato rivelato nella giornata di mercoledì 3 settembre. Di seguito le date e gli orari di tutte le otto partite.
Coppa Italia, il programma completo dei sedicesimi di finale
Cagliari-Frosinone, martedì 23 settembre alle 17.00
Udinese-Palermo, martedì 23 settembre alle 18.30
Milan-Lecce, martedì 23 settembre alle 21.00
Parma-Spezia, mercoledì 24 settembre alle 17.00
Verona-Venezia, mercoledì 24 settembre alle 18.30
Como-Sassuolo, mercoledì 24 settembre alle 21.00
Genoa-Empoli, giovedì 25 settembre alle 18.30
Torino-Pisa, giovedì 25 settembre alle 21.00