Chi è Darren Burgess, il nuovo Director Of Performance della Juventus

Redazione 24 Settembre 2025
Darren Burgess ai tempi dell'Arsenal (IMAGO)
La Juventus ha il suo nuovo Director Of Performance: ecco chi è Darren Burgess

Darren Burgess ha sposato il progetto della Juventus: la società bianconera ha deciso di nominare l’australiano come nuovo Director of Performance.

Il 51enne, in particolar modo, collaborerà a stretto contatto con Damien Comolli, Giorgio Chiellini, François Modesto, Igor Tudor e con tutte le aree tecniche e tutti i gruppi di età del Club.

Il dirigente bianconero vanta oltre 25 anni di esperienza internazionale con diversi club europei e non solo. Nel corso della sua carriera, infatti, Burgess si è occupato della supervisione del reparto medico e performance in tutti i suoi aspetti: dall’alimentazione fino alla riabilitazione e la psicologia.

Dalla Premier League fino all’Australia. Burgess ha lavorato con l’Arsenal (occupandosi in prima linea della prevenzione degli infortuni), l’Adelaide Football Club e in altri sport come l’NFL (la più grande lega professionistica al mondo di football americano) e l’NBA (lega di pallacanestro professionistica del Nord America).

L'Allianz Stadium, stadio della Juventus
Juventus, Allianz Stadium (IMAGO)

Juventus e non solo: chi è Burgess

Burgess è entrato, quindi, nella grande famiglia della Juventus. Ma l’australiano lavora – tutt’ora – anche in altri contesti. Il 51enne è, infatti, è “consulente di high performance per FIFPRO e siede nei board consultivi di Traits Insights, PEAQ High Performance e Telos Performance Partners” recita la nota diramata dalla Juventus.

La società, inoltre, sottolinea ciò: “La nomina di Darren – che inizierà a collaborare con Juventus all’espletamento delle dovute pratiche burocratiche internazionali – segna un significativo passo avanti nell’impegno di Juventus verso l’eccellenza nelle prestazioni, l’innovazione e il benessere dei suoi atleti”,