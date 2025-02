Saltata la trattativa tra la Juventus e il Lens per Danso: il club francese non apre al prestito.

La Juventus deve dire addio all’obiettivo Kevin Danso, difensore austriaco.

La trattativa con il Lens si è arenata definitivamente a causa dell’intransigenza del club francese sulla formula del trasferimento.

Nonostante iniziali aperture a un possibile prestito con diritto di riscatto, il Lens ha fatto marcia indietro, chiudendo ogni spiraglio e sperando di convincere il difensore a restare.

Con l’affare Danso sfumato, la Juventus è ora costretta a virare su altre opzioni per rinforzare il reparto difensivo. Tra le alternative più concrete resta Lloyd Kelly del Newcastle, già seguito da tempo dai bianconeri.

La Juventus lascia la pista Danso: i possibili sostituti

Lloyd Kelly rimane il primo nome in lista: il difensore inglese è apprezzato per la sua versatilità, con la formula che rimarrebbe quella del prestito con obbligo di riscatto legato a presenze e obiettivi stagionali

Non si esclude, però, un investimento su profili più giovani e di prospettiva. Tra questi spicca Saba Goglichidze, difensore georgiano di proprietà dell’Empoli.

In lista anche Andreas Christensen, difensore del Barcellona. Il danese è attualmente infortunato, bisognerà comprendere per quanto tempo dovrà rimanere fuori dal campo. Insieme a lui anche Thomas Kristensen dell’Udinese, capace di ricoprire più ruoli in difesa e già abituato ai ritmi della Serie A.