Juventus, Danilo tornerà allo Stadium da spettatore contro il Lecce

In occasione di Juventus-Lecce, l’ex capitano bianconero Danilo sarà presente allo stadio per salutare tifosi ed ex compagni

A quasi un anno dal suo addio alla Juventus, Danilo tornerà a Torino e sarà allo stadio per la partita contro il Lecce.

Il terzino brasiliano, ora al Flamengo, sarà infatti ospite del club bianconero nel match in programma sabato 3 gennaio alle 18:00 all’Allianz Stadium.

Il giocatore potrà così salutare i tifosi, a cui è sempre stato molto legato e gli ex compagni con cui ha condiviso per anni lo spogliatoio.

Danilo aveva salutato la Juventus il 29 gennaio del 2025 per ritornare in Brasile. Con i rossoneri ha vinto, nel 2025, il titolo di campione del Brasile, la Supercoppa Brasiliana e soprattutto la Copa Libertadores.