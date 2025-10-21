Danilo: “Juve, contro il Real Madrid può cambiare la stagione. Io ho fiducia in Tudor”

L’intervista all’ex bianconero Danilo alla vigilia di Real Madrid-Juventus in Champions League

Dopo il boccone amaro rappresentato dalla sconfitta per 2-0 contro il Como in Serie A, la Juventus di Igor Tudor si vede costretta a voltare subito pagina.

L’occasione è rappresentata dalla sfida di Champions League contro il Real Madrid al Bernabeu. Una gara indubbiamente difficile, ma che potrebbe portare soddisfazioni e rialzare gli animi del gruppo e della tifoseria, in caso di un buon risultato.

Per parlare di questo e di altro, il doppio ex Danilo è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. “In questi momenti serve compattezza, tutti si devono aiutare. Ora c’è la Champions, un’altra storia, e la sfida con il Madrid può essere un’opportunità. Nelle difficoltà la Juventus non molla mai“.

Un giocatore che dimostra di avere ancora la Juventus nel cuore dopo 213 presenze, anche dopo un addio ‘complicato’. “Non ho rimpianti, fino all’ultimo giorno ho dato tutto ciò che avevo dentro: impegno, dedizione, la voglia di restare, l’amore per il club. Ho imparato e dato tanto tanto tanto, è finita perché la vita è così, le cose succedono per un motivo che magari sul momento non è chiaro, ma tra qualche anno penso si capirà meglio“, ha dichiarato.

Real Madrid-Juventus, Danilo: “Partita che può cambiare la stagione”

Proprio sull’imminente impegno in Champions, l’ex bianconero oggi al Flamengo ha commentato: “Da fuori mi pare che rispetto a un anno fa lo spirito sia diverso, l’atteggiamento differente: c’è una chimica tra calciatori e allenatore che prima non si vedeva. Poi è chiaro, contano i risultati. Quello del Bernabeu è un esame importantissimo, il Madrid chiaramente è in un momento molto più positivo, in testa alla Liga, 6 punti in Champions, ma se la Juve fa risultato, e lo può fare, può essere la partita che cambia la stagione“.

Poi, Danilo ha continuato su Tudor. “Ci vuole pazienza, hanno cambiato diversi uomini e il mercato è stato ritardato, cosa che ha condizionato la preparazione. Non sarà un anno facile per la Juve ma io ho fiducia in Tudor. Xabi Alonso ha un’idea di calcio moderna e differente e anche lui sta facendo fatica a trasmetterla ai suoi uomini“.

“Scudetto? Inter in leggero vantaggio sul Napoli”

A seguire, poi, Danilo ha parlato anche di Serie A. “Napoli e Inter sono ancora più avanti, con l’Inter in leggero vantaggio. Ha cambiato l’allenatore ma ha mantenuto la base che ha vinto negli ultimi anni. Il Napoli ha Conte, il gruppo dello scudetto e buoni innesti, De Bruyne su tutti. Detto questo mi auguro che la mia Juve possa trovare le chiavi per lottare fino alla fine“.

“Allegri? Non sono sorpreso. Il Mister lavora bene e ha dimostrato tante volte che lui certe situazioni le sa gestire al meglio. Poi vediamo sul lungo periodo, può succedere di tutto. Avere Modric in squadra dà grande valore al campionato italiano, anche a 40 anni. Yildiz? Si vedeva che era di uno spessore diverso dagli altri. Vederlo con la 10 della Juve e ogni tanto con la fascia di capitano mi dà grande piacere, è un ragazzo veramente serio e con tanto talento, che lavora, è umile e può sicuramente rappresentare quello che è la Juve“.