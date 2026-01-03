Le parole di Danilo prima della sfida tra Juventus e Lecce.

A quasi un anno dal suo addio alla Juventus l’ex capitano Danilo sarà presente all’Allianz Stadium in vista della sfida tra i bianconeri e il Lecce.

Il terzino brasiliano, ora tornato al Flamengo, sarà ospite e potrà salutare i tifosi e gli ex compagni di squadra che l’hanno sostenuto per diversi anni.

Prima del match Danilo è stato premiato da Chiellini e il presidente Ferrero. A bordo campo l’ex capitano ha voluto ringraziare i tifosi: “Buonasera bianconeri. Per me è emozionante, ci tenevo a tornare qua e a ringraziarvi perché mi avete spinto in ogni momento di difficoltà. Da un anno non indosso questa maglia ma nessuno me la può togliere dal cuore“.

“Sono un po’ nervoso (ride, ndr). Ci sono stati tanti momenti e tante emozioni qua. Devo ringraziare Chiellini e la nuova società che ha più lucidità nel gestire la situazione. Sono tornato qua volentieri perché mi fa piacere essere qua“, ha dichiarato ai microfoni di DAZN.

Danilo ha continuato parlando della sua carriera e del suo ritorno al Flamengo: “Queste cose non si pianificano, uno deve lavorare ogni giorno e migliorare. Alla fine degli anni si fanno i conti. Per fortuna ho avuto una grande carriera facendo sacrifici, ho lavorato tanto. Sono contente che gente come Bremer vedendo gente come me si possa ispirare. Mondiale insieme? Magari“.

Infine ha concluso: “La Juventus per me è dove ho imparato a giocare a calcio per una maglia, per i tifosi e per tutti quelli che fanno parte di questo mondo. Tutto questo ti spinge tanto in campo. Tornare in un’altra veste? Sicuramente sì, non ci penserei due volte. Ho ancora un anno al Flamengo con tanti obiettivi ma poi non so se avrò ancora la testa giusta per giocare a calcio a fine contratto. Penso che mi aspetta un futuro fuori dal campo e come ho sempre detto la Juventus è casa mia“.