Danilo entra nella storia: vince il Brasileirão e raggiunge i 30 titoli in carriera

Il difensore del Flamengo entra nella top 10 dei giocatori brasiliani più titolati di sempre

Il finale di 2025 aggiunge un nuovo capitolo alla straordinaria carriera di Danilo, che arricchisce il proprio palmarès con due trofei di prestigio assoluto: la Copa Libertadores, decisa da un suo gol nella finalissima, e il Campeonato Brasileiro Série A vinto questa notte con un turno di anticipo al Maracanã dopo la vittoria contro il Ceará per 1-0 con gol di Samuel Lino.

Con questo successo, Danilo raggiunge quota 30 titoli ufficiali in carriera, diventando il 10º brasiliano più titolato di sempre insieme a Cafú (30 titoli), dietro a Neymar (31), Thiago Silva (31), Julio Cesar (32), Pelè (35), Pepe (36), Gilmar (37), Maxwell (37), Marquinhos (38) e Dani Alves (43), ed entrando nella Top 40 dei calciatori più vincenti della storia del calcio mondiale. Un traguardo che testimonia continuità, leadership e una longevità ad altissimo livello.

“Non ho avuto molto tempo per razionalizzare le situazioni. È stata una settimana meravigliosa: ricevere l’affetto dei tifosi, vincere trofei, entrare in campo al Maracanã. Vincere il Brasilerão è speciale, perché probabilmente è il più complicato di tutti, per la logistica e i diversi climi. È un campionato davvero difficile e credo che il Flamengo meriti i complimenti per essere riuscito a mantenere la regolarità per tutta la stagione”, ha detto Danilo durante le celebrazioni per il titolo al Maracanã.

Danilo ha saputo imporsi e vincere in ogni contesto: dai club europei di vertice come Real Madrid e Manchester City, alle stagioni da protagonista in Serie A con la Juventus, fino ai più recenti trionfi in Sudamerica. In carriera ha conquistato trofei in cinque paesi diversi (Brasile, Portogallo, Spagna, Inghilterra e Italia) affermandosi come uno dei difensori più completi e affidabili della sua generazione.