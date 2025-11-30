Danilo dopo la vittoria della Copa Libertadores: “Ho avuto molte offerte a gennaio ma non ho mai pensato ai soldi”

Le dichiarazioni di Danilo dopo il gol vittoria che è valso la Copa Libertadores al suo Flamengo

Quella di sabato 29 novembre 2025, sarà una giornata che Danilo difficilmente dimenticherà. Il suo gol contro il Palmeiras al minuto 67 è valso la Copa Libertadores al Flamengo.

Per il club brasiliano di tratta della terza vittoria nella massima competizione sudamericana negli ultimi sei anni e della quarta in assoluto.

Danilo, inoltre, si aggiunge alla lista assolutamente esclusiva dei giocatori che hanno vinto sia la Champions League che la Copa Libertadores.

Di seguito le sue dichiarazioni al termine della finale.

Le parole di Danilo

Danilo ha espresso tutte le sue emozioni dopo la vittoria finale: “Non immaginavo nemmeno di giocare una finale così. Ho sempre immaginato di arrivare lontano, molto lontano, ma non così. Ho preso parte a questa storia, mi sono sempre preparato molto per questi momenti decisivi in tutti i club dove sono stato, ma non ho parole per questo”.

Poi le rivelazioni sul mercato e le dediche finali: “Sarei potuto andare in diversi club a gennaio, non è un segreto, ho avuto diverse proposte, ma non ho mai pensato ai soldi, ho pensato solo alla necessità di continuare a vincere e di realizzare quel sogno di bambino di vincere con il Flamengo. Era la mia priorità. Dedico questa vittoria a mio padre che è un grande tifoso del Flamengo, ieri era in viaggio con la mia famiglia verso Lima, ma una mia zia è venuta a mancare e mio padre è dovuto tornare in Brasile e non era qui con mia mamma e i miei fratelli. Volevo dedicare questa vittoria a lui e a tutta la mia famiglia”.