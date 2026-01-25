Lazio, in chiusura Maldini: i dettagli

Daniel Maldini è sempre più vicino alla Lazio: i dettagli dell’operazione

Il trasferimento di Daniel Maldini alla Lazio è ormai in dirittura d’arrivo: la chiusura dell’operazione è prevista tra stanotte e domani, lunedì 26 gennaio.

La formula del trasferimento: prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 13/14 milioni. Diritto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Dopo la nuova accelerazione dei biancocelesti, ora si va verso la chiusura. Se nella notte/lunedì mattina definiscono gli ultimi dettagli, il calciatore potrebbe partire per Roma proprio il 26 gennaio.