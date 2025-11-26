Midtjylland, Dani Silva: “Abbiamo dimostrato di essere pronti. Serie A? Mi ha insegnato molto”

L’ex centrocampista del Verona, Dani Silva, ora al Midtjylland, ha parlato ai microfoni di gianlucadimarzio.com prima della sfida contro la Roma.

La Roma affronta lo scoglio Midtjylland nella quinta giornata di Europa League: i danesi si trovano al primo posto in classifica con 4 vittorie su 4.

Tra i giocatori della prima della classe c’è anche Dani Silva. Il centrocampista portoghese del Midtjylland, ex Verona e oggi giocatore della squadra danese, affronta la Roma in una sfida che può incidere sul destino del girone di Europa League.

Arrivato in Italia nel gennaio 2024, Silva ha esordito in Serie A pochi giorni dopo, entrando contro il Frosinone.

Alla vigilia della gara contro i giallorossi, Silva non nasconde rispetto e ambizione ai microfoni di gianlucadimarzio.com: “Le aspettative sono buone. Sarà difficile, ma ci sentiamo pronti. È una squadra fisica, preparata per ogni momento della partita, e il campionato che stanno facendo lo dimostra”.

Le parole di Dani Silva

L’ammirazione per l’organizzazione di Gasperini è chiara, ma in Danimarca Silva ha trovato un ambiente che lo ha completato: “Il club è grande, il campionato molto fisico e impegnativo. I danesi sono accoglienti e l’adattamento è stato semplice“.

Dell’esperienza in gialloblù, Silva conserva sentimenti positivi: “Ho aiutato il club a raggiungere i suoi obiettivi. La Serie A è un campionato molto tattico e difensivo: ci sono differenze, ma mi ha fatto crescere molto”. E non mancano i riferimenti ai giocatori che più lo hanno colpito: da Reijnders a Leão, fino a Lobotka, “uno che porta tantissimo alla squadra sia tatticamente che con la palla”.

Quanto al futuro, il discorso resta aperto: “L’Italia è uno dei campionati migliori al mondo. Mi piacerebbe tornare, nel contesto giusto. Ma ora penso solo al Midtjylland e al lavoro quotidiano”.