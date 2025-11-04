Lo Spezia Calcio, tramite un comunicato ufficiale, ha reso noto di aver esonerato l’allenatore Luca D’angelo

Adesso è anche ufficiale, Luca D’Angelo non è più l’allenatore dello Spezia Calcio. L’allenatore lascia il club dopo due stagioni.

Il comunicato ufficiale: “Spezia Calcio comunica di aver sollevato in data odierna Luca D’angelo dall’incarico di allenatore Responsabile della Prima Squadra e con lui il suo staff composto da Roberto Alberti, Marco Greco, Stefano Cappelli, Giuseppe Leonetti e Luca Mora.”

La nota continua con: “Il Club desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà, la professionalità e per l’ottimo lavoro svolto fin dal proprio arrivo nel Golfo dei Poeti e intende augurare loro le migliori fortune umane e professionali.”