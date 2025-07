Avellino, contatti positivi per Tutino. Fatta per D’Andrea

Continua il mercato dell’Avellino: fatta per Luca D’Andrea dal Sassuolo e contatti positivi per Tutino.

L’Avellino chiude un altro colpo del suo mercato estivo: dal Sassuolo arriva il giovane talento Luca D’Andrea, esterno offensivo classe 2004, pronto a mettersi a disposizione del nuovo corso biancoverde. Il giocatore è atteso in città già domani per sostenere le visite mediche e iniziare così ufficialmente la sua nuova avventura con la maglia dell’Avellino.

D’Andrea, cresciuto nel vivaio del Benevento e poi passato al Sassuolo ha già diverse presenze in Serie A all’attivo e un percorso nelle nazionali giovanili azzurre. La società punta su di lui per aumentare la qualità sulle corsie offensive e regalare un giocatore in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica.

Ma il mercato biancoverde non si ferma qui. Il direttore sportivo Aiello è al lavoro per chiudere un altro grande colpo in attacco: Gennaro Tutino. L’attaccante napoletano è uno degli obiettivi principali dell’Avellino per completare il reparto avanzato e dare peso e qualità all’attacco. I contatti con il giocatore e il suo entourage sono stati positivi, anche se al momento la dirigenza deve prima sbloccare alcune uscite per liberare spazio a livello di lista e di budget.

Una volta concluse queste operazioni in uscita, la società proverà a stringere per chiudere anche la trattativa per Tutino, che rappresenterebbe un ulteriore salto di qualità per le ambizioni dell’Avellino. Dopo D’Andrea, dunque, i tifosi biancoverdi possono sognare un altro innesto di spessore per affrontare al meglio la prossima stagione.