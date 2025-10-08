Dan Friedkin: “Non potremmo essere più felici con Gasperini. UEFA? Ha il nostro supporto”

Le dichiarazioni di Dan Friedkin a margine dell’evento ECA sulla Roma, Gasperini e non solo

I Friedkin sono in Italia, più precisamente a Roma, a qualche mese di distanza dall’ultima volta. In particolare, Dan Friedkin ha partecipato o all’assemblea generale dell’ECA (European Club Association).

A margine dell’evento, il presidente della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni. A seguire, poi, la proprietà raggiungerà anche Trigoria per un confronto con la dirigenza e l’allenatore.

L’inizio di stagione, le ambizioni della Roma e i primi risultati nella nuova era targata Gian Piero Gasperini.

“Le nostre impressioni sono belle. La stagione è lunga, ma siamo davvero fiduciosi nel nostro allenatore, in ciò che sta facendo e nella squadra“, sono state le prime parole ai microfoni.

Roma, Dan Friedkin: “Supportiamo le decisioni della UEFA”

Il proprietario della Roma, Dan Friedkin, ha poi continuato a margine dell’evento ECA. “Supportiamo quello che decide di fare l’Uefa, sono nostri partner, così come dell’EFC (European Football Clubs, ndr). Sono vicini a noi e ai tifosi di calcio, quindi noi supportiamo le loro decisioni“.

Infine, un’altra battuta su Gasperini, che al momento sta trascinando la Roma al primo posto in classifica grazie a 5 vittorie e 1 pareggio. “Il suo lavoro è ottimo. Penso che sia incredibile. Lavora duro, è davvero serio in quello che fa. Siamo allineati a questo modo di allenare, parliamo e lavoriamo vicini. Non potremmo essere più felici di così“.