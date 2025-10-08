Questo sito contribuisce all'audience di

Dan Friedkin: “Non potremmo essere più felici con Gasperini. UEFA? Ha il nostro supporto”

Redazione 8 Ottobre 2025
Roma, Friedkin (imago)
Roma, Friedkin (imago)

Le dichiarazioni di Dan Friedkin a margine dell’evento ECA sulla Roma, Gasperini e non solo

I Friedkin sono in Italia, più precisamente a Roma, a qualche mese di distanza dall’ultima volta. In particolare, Dan Friedkin ha partecipato o all’assemblea generale dell’ECA (European Club Association).

A margine dell’evento, il presidente della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni. A seguire, poi, la proprietà raggiungerà anche Trigoria per un confronto con la dirigenza e l’allenatore.

L’inizio di stagione, le ambizioni della Roma e i primi risultati nella nuova era targata Gian Piero Gasperini.

Le nostre impressioni sono belle. La stagione è lunga, ma siamo davvero fiduciosi nel nostro allenatore, in ciò che sta facendo e nella squadra“, sono state le prime parole ai microfoni.

Roma, Dan Friedkin: “Supportiamo le decisioni della UEFA”

Il proprietario della Roma, Dan Friedkin, ha poi continuato a margine dell’evento ECA. “Supportiamo quello che decide di fare l’Uefa, sono nostri partner, così come dell’EFC (European Football Clubs, ndr). Sono vicini a noi e ai tifosi di calcio, quindi noi supportiamo le loro decisioni“.

Gian Piero Gasperini, allenatore Roma (Imago)
Gian Piero Gasperini, allenatore Roma (Imago)

Infine, un’altra battuta su Gasperini, che al momento sta trascinando la Roma al primo posto in classifica grazie a 5 vittorie e 1 pareggio. “Il suo lavoro è ottimo. Penso che sia incredibile. Lavora duro, è davvero serio in quello che fa. Siamo allineati a questo modo di allenare, parliamo e lavoriamo vicini. Non potremmo essere più felici di così“.