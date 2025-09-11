Juventus, Comolli: “Abbiamo concluso il calciomercato con successo. Ci sentiamo più forti”

Le parole di Damien Comolli nel corso delle conferenze di presentazione di Zhegrova e Openda

Giornata importante in casa Juventus, dedicata alla presentazione di due nuovi acquisti: Edon Zhegrova e Loïs Openda. Nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche Damien Comolli, direttore generale bianconero.

Ha esordito dando il benvenuto a Zhegrova e Openda: “Abbiamo mantenuto l’ossatura della squadra. Deciso chi mantenere e proseguire con loro. La creatività, l’estro di Edon (Zhegrova, ndr) le avevo già ammirate a Tolosa ed era ciò che ci serviva. Le qualità in rifinitura di Openda sono assolutamente uniche, siamo lieti di dare il benvenuto a entrambi“.

Ha proseguito: “Per quanto riguarda i due trasferimenti – avvenuti in ritardo per varie circostanze che non dipendevano dal nostro controllo – abbiamo completato al limite le operazioni. Per Lois abbiamo avuto negoziazioni per settimane e settimane. Il motivo per cui abbiamo intensificato per Lois è proprio perché è diventato disponibile sul mercato, e abbiamo considerato che il suo stile di gioco fosse l’ideale per le nostre necessità“.

Su alcune voci circolate nell’ultimo periodo: “Ho letto alcuni articoli riguardanti alcune discussioni che posso aver avuto con il presidente del PSG, ma è tutto falso“.

Sulla finestra di calciomercato appena terminata: “Posso dirvi che abbiamo concluso la finestra del calciomercato con successo. Ci sentiamo più forti avendo mantenuto chi volevamo e ottenuto nuovi giocatori e ritorni importanti. Anche Dusan ha capacità che in Serie A sono uniche“.

In chiusura, Comolli ha dichiarato: “Crediamo che la nostra squadra sia molto competitiva e una delle più giovani della Serie A, lo abbiamo voluto. Sono molto contento e soddisfatto di come abbiamo condotto il mercato. Per questo devo anche ringraziare la proprietà per tutta la presenza e disponibilità durante il periodo di mercato, ha dimostrato la grande dedizione nei confronti di questo club“.