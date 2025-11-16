Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, risponde a Gerry Cardinale: le sue dichiarazioni

“Cagliari-Lecce all’estero non la guarda nessuno“. Una frase di Gerry Cardinale non condivisa da Saverio Sticchi Damiani, numero uno del Lecce. Il classe ’75 ha risposto al presidente del Milan nel corso di un intervento presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche nel seminario dedicato agli studenti di Diritto e Management dello Sport: “Probabilmente non tiene conto della tradizione del calcio in Italia e delle province“.

Diversi i temi toccati dal presidente del club pugliese, tra cui la possibilità di ridurre il numero delle squadre partecipanti alla Serie A: “Io sono profondamento contrario a questo tentativo che c’è in atto. che è molto serio e concreto, di ridurre la Serie A a 18 squadre. Addirittura qualcuno la vorrebbe a 16“.

Damiani ha commentato con orgoglio il percorso del Lecce negli ultimi anni: “La storia che sta scrivendo il Lecce in questi anni è una bella storia di raccontare. Secondo me la Serie A di questi anni sarebbe stata meno interessante. Abbiamo raccontato in questi quattro anni partite epiche, giocatori che partendo dalla Primavera giocano al Manchester United, 22mila abbonati, 5mila tifosi in trasferta. Tutto questo, con 16 o 18 squadre, non si racconterà più“.

L’intervento del presidente del Lecce si è concluso parlando delle differenze dei diritti tv tra Serie A e Premier League: “Hanno quasi quattro volte le entrate televisive delle altre leghe europee ed è un problema. Eppure, in Serie A, l’ultima può battere la prima in qualsiasi giornata. È la lega più competitiva, ma non veniamo pagati per questo. Non possiamo ottenere accordi significativi per i diritti internazionali. Perché? Perché i distributori vogliono solo il meglio, da cui nasce il fenomeno della Superlega“.