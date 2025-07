Classe 2005, centrocampista della Spagna U20: chi è Rodrigo Mendoza, seguito dal Real Madrid e con nuovi agenti (condivisi con Pedri)

51 presenze tra i grandi tra campionato – LaLiga 2 – e Copa del Rey. 4 gol e 2 assist ma soprattutto tanta qualità nelle giocate. Creatività e talento da sviluppare per il futuro. Ecco cosa una big mondiale come il Real Madrid ha visto in Rodrigo Mendoza, centrocampista classe 2005, che gioca all’Elche ma è seguito da molti club tra cui proprio i Blancos.

Mendoza è un giovane di talento e prospettiva e in Spagna questo è chiaro a molti. Il Real lo ha monitorato e non solo. Lui, intanto, cambia agenzia e si affida a Leaderbrock, che ha nel proprio roaster tra gli altri Rafa Marin, difensore del Napoli in prestito al Villarreal, e Ferran Torres del Barcellona, ma soprattutto Pedri, centrocampista di enorme qualità e modello per Mendoza.

L’Elche, giocata dopo giocata, se lo gode: è un prodotto del vivaio e farà le fortune del club biancoverde. Quest’anno ha giocato 24 partite e ha segnato contro il Las Palmas in Copa del Rey, oltre che contro il Burgos in Liga 2 (seconda divisione del calcio spagnolo).

Mendoza è anche protagonista con le nazionali giovanili spagnole. A fine estate giocherà il Mondiale con la selezione U20, insieme a tre conoscenze del calcio italiano come Alex Jimenez del Milan, Iker Bravo dell’Udinese e Siren Diao dell’Atalanta. A dettare i tempi, in mezzo al campo, ci sarà lui: Mendoza è il direttore d’orchestra del futuro.