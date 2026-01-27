Dal rinnovo di Conti all’arrivo di Di Pardo: il punto sul mercato della Sampdoria

Molto attiva la Sampdoria in questi ultimi giorni di mercato: tutte le trattative in ballo tra entrate e uscite

Il 18° posto in classifica non può andar bene alla Sampdoria, che nella seconda metà di stagione di Serie B dovrà cercare di risalire la china per evitare la retrocessione. Proprio per questo la dirigenza blucerchiata sta lavorando molto sul mercato, con l’obiettivo di regalare a Gregucci nuovi elementi che possano aumentare la qualità della rosa.

Già tanti gli acquisti di questa sessione invernale – da Esposito a Brunori, passando per Viti, Palma e Begic e non solo – ma i liguri non vogliono fermarsi. In questo senso, parlando di mercato in entrata, negli ultimi giorni della finestra potranno arrivare nuovi giocatori. Il primo sarà Di Pardo, esterno destro che verrà prelevato dal Cagliari a titolo definitivo e per cui manca solamente l’ok della proprietà. Poi potrebbe essere il turno di Helgason, che è uno dei profili su cui la dirigenza sta lavorando per migliorare il centrocampo. Infine, si lavora anche all’arrivo di un attaccante fisico che possa unirsi al pacchetto già composto da Coda e Brunori.

Capitolo cessioni: è in chiusura il trasferimento a titolo definitivo di Benedetti alla Virtus Entella. Allo stesso tempo sono in uscita Bellemo, Riccio, Coucke e Ferri – per i quali non ci sono trattative concrete – mentre la cessione di Ioannou, che piace al Pafos, non è una priorità visto l’infortunio di Depaoli.

Infine, nelle prossime ore arriverà anche la firma sul contratto di Francesco Conti, il quale rinnoverà con il club blucerchiato fino al 2030.