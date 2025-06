Roma, accordo con il Benfica per il trasferimento di Dahl: le cifre

Il Benfica e la Roma trovano l’accordo per il trasferimento di Dahl: le cifre dell’affare.

Il Benfica ha trovato l’accordo per il trasferimento definitivo di Samuel Dahl, terzino sinistro svedese classe 2003, raggiungendo l’intesa con la Roma.

L’accordo sancisce il passaggio del giocatore al club portoghese dopo la stagione in prestito.

Il Benfica ha già versato 600 mila euro per il prestito annuale durante l’attuale stagione sportiva. Ora, per ottenere il calciatore a titolo definitivo, il club di Lisbona verserà ulteriori 11 milioni di euro. Un investimento importante per un giovane in grande crescita, che ha convinto i portoghesi a puntare su di lui in modo stabile.

A completare l’operazione, un dettaglio strategico a favore della Roma: il club giallorosso manterrà il 40% sulla futura rivendita del giocatore. Una percentuale significativa, che potrebbe garantire un’ulteriore entrata importante per i giallorossi qualora Dahl in futuro dovesse cambiare nuovamente club.