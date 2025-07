Chi è Adam Daghim, l’attaccante del Salisburgo che piace all’Atalanta

Tutto quello che c’è da sapere sull’attaccante danese classe 2005 obiettivo dell’Atalanta di Ivan Juric

In casa Atalanta torna di moda il nome di Adam Daghim, attaccante classe 2005 del Salisburgo.

La società nerazzurra era sulle sue tracciate già nell’ultima sessione di calciomercato: ora, anche con il cambio di allenatore, prosegue l’interesse nei suoi confronti.

Cresciuto calcisticamente nel campionato danese, Daghim ha disputato le ultime due stagioni in Austria. Nell’ultima annata con il Salisburgo, il 19enne ha messo a segno 5 gol (e assist) in 44 presenze tra campionato e coppa.

Daghim piace a molti club europei. Non c’è, infatti, solo la Dea (che ci pensa nel caso in cui dovesse vendere Retegui): si prevede una concorrenza molto importante.

I numeri di Daghim

Dagim, come sottolineato, è un classe 2005. Danese con origini palestinesi, l’attaccante potrebbe dover scegliere tra le due nazionali per il suo futuro internazionale.

Nel corso della sua giovane carriera, in 114 presenze ha segnato 21 gol e fornito 16 assist con le maglie di Aarhus, Liefering e il Salisburgo.

Le sue caratteristiche

Il classe 2005 è un calciatore duttile. Attaccante ma che, all’occorrenza, gioca come esterno d’attacco e a centrocampo. Daghim è un attaccante moderno, capace di interpretare – dunque – diversi ruoli nel reparto offensivo. Può giocare sia da centravanti che da esterno, su entrambe le fasce, e viene definito un “nove tattico” per la sua capacità di partecipare alla manovra e creare spazi per i compagni.

Il suo stile di gioco combina forza fisica, rapidità e dribbling, con un’ottima progressione palla al piede che gli permette di superare facilmente le marcature avversarie. La sua duttilità lo rende ideale per il sistema di gioco di Juric e può rappresentare un’alternativa a Lookman oppure un compagno complementare grazie alla capacità di inserirsi lateralmente e accentrarsi per concludere.