Genoa, a un passo l’arrivo di Dagasso dal Pescara: manca solo il via libera finale

Il Genoa è oramai a un passo da Dagasso, centrocampista classe 2004 grande protagonista in questa prima parte di stagione con il Pescara

Matteo Dagasso si avvicina sempre di più a vestire la maglia del Genoa. Il centrocampista classe 2004 è a un passo dal trasferimento in rossoblù, dopo la nuova offerta da parte del club ligure. Manca solo il via libera finale da parte della dirigenza per chiudere la trattativa.

Il Venezia continuerà a provarci fino in fondo per il calciatore protagonista anche con la Nazionale U21, con cui ha segnato due gol in sei partite, ma il Genoa ora ha il pallino in mano per arrivare al prodotto del settore giovanile del Pescara.

Dagasso, che in questa stagione ha segnato un gol e servito quattro assist in 17 partite in Serie B, ha già parlato con Daniele De Rossi e ora aspetta la definizione finale dell’affare.