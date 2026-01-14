Dal Genoa al Cagliari, fino al Venezia: il punto su Matteo Dagasso

Il punto sul futuro di Matteo Dagasso, centrocampista del Pescara

Per arrivare a Dagasso, il Genoa non ha l’accordo col Pescara sui bonus. Resta forte pure l’interesse del Cagliari, ma ancora nessuno ha raggiunto l’intesa col Pescara.

In Serie B c’è poi il Venezia, che spinge molto per il centrocampista classe 2004. Nella giornata di giovedì 15 sono attesi nuovi rilanci.

Sono tante quindi le squadre interessate a Dagasso, che nella stagione corrente ha partecipato a 17 partite di Serie B, di cui 16 da titolare. Per quanto riguarda i bonus, il centrocampista ha segnato un gol e fornito 4 assist.