Sempre più Parma per Patrick Cutrone: società al lavoro per definire l’intesa

Patrick Cutrone sempre più verso il Parma: la trattativa continua bene e le società sono al lavoro per definire l’intesa

Sempre più Parma per Patrick Cutrone. I gialloblù sono alla ricerca di un attaccante per rafforzare il reparto offensivo e, come raccontato, già nella giornata di ieri, 26 agosto, stavano spingendo per il centravanti italiano.

I discorsi tra i ducali e il Como proseguono bene con la trattativa che è vicina alla chiusura. Entrambe sono al lavoro per definire l’intesa per il trasferimento del classe 1998.

Nell’ultima stagione con i biancoblù Cutrone ha collezionato 7 gol e 5 assist in 33 presenze.