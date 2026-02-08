Monza, ecco Cutrone: Avellino battuto e secondo posto in classifica

Primo gol per Patrick Cutrone con la sua nuova maglia: il Monza batte l’Avellino e vola a secondo posto in Serie B.

Torna protagonista in Serie B dopo due stagioni Patrick Cutrone. Primo gol con la maglia del Monza per l’attaccante che ha permesso ai brianzoli di battere l’Avellino volando così al secondo posto in campionato.

Il Monza nel calciomercato invernale ha scelto di puntare sull’esperienza di Patrick Cutrone per . Dalle giovanili del Milan fino all’esordio in Serie A a 19 anni proprio con i rossoneri: l’attaccante vanta una carriera importante alle spalle non solo in Italia.

I periodi deludenti in Inghilterra e Spagna, rispettivamente con Wolves e Siviglia, non hanno fermato Cutrone. Il classe ’98 è tornato definitivamente nella penisola nel 2022 esordendo in Serie B con il Como, squadra della sua città.

Ora, dopo l’ultima esperienza in A con il Parma, Cutrone è tornato a fare la differenza in Serie B: sono bastati poco più di 60 minuti al nuovo numero 10 del Monza per lasciare il segno nel campionato cadetto.

L’ultima volta in Serie B di Patrick Cutrone

L’ultima volta che Patrick Cutrone giocò in Serie B correva la stagione 2023/2024, l’Inter vinse lo scudetto e il Bologna si qualificò per la Champions League. La Serie B invece fu vinta dal Parma di Fabio Pecchia.

Quell’anno Cutrone terminò il campionato come settimo miglior marcatore con 14 gol, il capocannoniere fu Joel Pohjanpalo del Venezia. Cutrone inoltre ottenne la promozione in A con il suo Como grazie al secondo posto in classifica.

Il Monza batte l’Avellino, torna al gol Pessina

Non solo la prima gioia con il nuovo club per Patrick Cutrone, Monza-Avellino è stato anche il ritorno al gol di Matteo Pessina. Il capitano dei Brianzoli non segnava infatti da oltre un anno e quattro mesi. Il centrocampista ha realizzato il primo rigore assegnato al Monza in stagione, 364 giorni dopo l’ultimo penalty concesso ai biancorossi.

Monza che conferma così le ambizioni di inizio anno. Già al termine del calciomercato invernale però erano chiare le intenzioni dei biancorossi che hanno scelto di trattenere tutti i grandi nomi rinforzando ulteriormente la squadra con colpi come Cutrone ma anche come Giuseppe Caso ed Hernani.