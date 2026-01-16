Cagliari-Parma, parti al lavoro per lo scambio Luvumbo-Cutrone. Sull’angolano c’è anche il Sassuolo

Parma e Cagliari sono al lavoro per lo scambio tra Cutrone e Luvumbo. Sull’attaccante del Cagliari c’è anche il Sassuolo

Parma e Cagliari sono al lavoro per un possibile scambio nel reparto offensivo, che può vedere coinvolti Patrick Cutrone e Zito Luvumbo. L’attaccante del Parma ha segnato un gol in 17 presenze tra Serie A e Coppa Italia in questa stagione, mentre quello del Cagliari ha collezionato 14 apparizioni tra tutte le competizioni, di cui solo quattro da titolare.

Sull’angolano, reduce dall’esperienza in Coppa d’Africa, c’è anche il Sassuolo. Il classe 2002, cresciuto nel settore giovanile del club rossoblù, ha collezionato 117 presenze con il Cagliari, segnando 11 gol e servendo 14 assist.