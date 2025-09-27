Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, la Curva Sud tornerà a cantare contro il Napoli

Alessandro Neve 27 Settembre 2025
San Siro (Imago)
La Curva Sud rossonera ha preso la sua decisione in vista del big match di domenica sera contro il Napoli di Antonio Conte.

“San Siro tornerà a cantare”. Dopo mesi di silenzio, la Curva Sud riprenderà a far sentire la sua voce in sostegno della squadra. Una decisione che i sostenitori rossoneri hanno reso nota tramite un comunicato pubblicato sui canali social.

Nonostante le restrizioni e le blacklist, che comunque restano, è stato trovato un punto d’incontro tra tutte le parti in causa in seguito a una serie di incontri tra club e procura.

Contro la Fiorentina invece (domenica 19 ottobre) saranno ammessi anche striscioni, bandiere e stendardi. Così come approvato da Procura e GOS.

Di seguito il comunicato della Curva Sud.

Il comunicato della Curva Sud

La Curva Sud ha scritto: “Al di là delle chiacchiere che da giorni si rincorrono, stamattina abbiamo deciso di tornare a fare il tifo anche a San Siro. Questa decisione scaturisce dal ritorno ufficiale di striscioni, bandiere e stendardi a partite dalla partita Milan-Fiorentina”.

Prosegue: “Abbiamo comunque scelto di riprendere a tifare già dalla partita di domani sera, nonostante saremo ancora senza colori, perché sappiamo quanto sia importante e fondamentale la tifoseria organizzata per la squadra e lo abbiamo dimostrato in questo mese, dove in trasferta è sembrato di giocare in casa mentre a San Siro è sembrato di essere alla prima alla Scala” 