La Curva Sud rossonera ha preso la sua decisione in vista del big match di domenica sera contro il Napoli di Antonio Conte.

“San Siro tornerà a cantare”. Dopo mesi di silenzio, la Curva Sud riprenderà a far sentire la sua voce in sostegno della squadra. Una decisione che i sostenitori rossoneri hanno reso nota tramite un comunicato pubblicato sui canali social.

Nonostante le restrizioni e le blacklist, che comunque restano, è stato trovato un punto d’incontro tra tutte le parti in causa in seguito a una serie di incontri tra club e procura.

Contro la Fiorentina invece (domenica 19 ottobre) saranno ammessi anche striscioni, bandiere e stendardi. Così come approvato da Procura e GOS.

Di seguito il comunicato della Curva Sud.

Il comunicato della Curva Sud

La Curva Sud ha scritto: “Al di là delle chiacchiere che da giorni si rincorrono, stamattina abbiamo deciso di tornare a fare il tifo anche a San Siro. Questa decisione scaturisce dal ritorno ufficiale di striscioni, bandiere e stendardi a partite dalla partita Milan-Fiorentina”.

Prosegue: “Abbiamo comunque scelto di riprendere a tifare già dalla partita di domani sera, nonostante saremo ancora senza colori, perché sappiamo quanto sia importante e fondamentale la tifoseria organizzata per la squadra e lo abbiamo dimostrato in questo mese, dove in trasferta è sembrato di giocare in casa mentre a San Siro è sembrato di essere alla prima alla Scala”