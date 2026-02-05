Jones (Imago)

Arne Slot, allenatore del Liverpool, ha parlato per la prima volta dei motivi per il quale Curtis Jones non è stato ceduto all’Inter

Archiviato il calciomercato invernale, è subito tempo di bilanci: in Serie A più o meno tutte le big hanno aggiunto qualche innesto alle proprie rose, eccezion fatta per l’Inter che – al netto dell’acquisto di Massolin, che si unirà alla squadra nella prossima stagione – non ha completato alcun acquisto.

I nerazzurri hanno cercato a lungo un esterno di centrocampo e una mezzala che potesse sostituire Frattesi – rimasto poi a Milano – ma alla fine hanno deciso di rimanere fermi. Tra i tanti nomi sondati per il centrocampo era presente anche quello di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool molto apprezzato dalla dirigenza nerazzurra ma che alla fine non si è mosso dall’Inghilterra.

A qualche giorno dalla fine della finestra di trasferimenti, l’allenatore del Liverpool Arne Slot ha spiegato i motivi per cui il club non ha dato il via libera alla cessione del centrocampista inglese: “Ha giocato molti minuti ed è stato molto sfortunato, perché il suo è l’unico reparto in cui non abbiamo avuto infortuni. L’abbiamo tenuto perché abbiamo bisogno di centrocampisti titolari in diverse posizioni, quindi quel reparto si restringe sempre di più. La sua situazione non è cambiata per noi”.

Nonostante il corteggiamento dell’Inter, Jones concluderà dunque la propria stagione al Liverpool: qualche rimpianto di entrambe le parti c’è, ma chissà che non ci si possa riavvicinare in futuro.