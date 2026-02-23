Dick Advoocat ha rassegnato le sue dimissioni alla Federazione di Curaçao. Al suo posto nominato Fred Rutten

Improvviso cambio sulla panchina del Curaçao. L’allenatore Dick Advoocat – eroe della qualificazione al Mondiale – ha rassegnato le sue dimissioni. Al suo posto arriva Fred Rutten.

A dare la notizia è stata la stessa Federazione di Curaçao, che ha pubblicato una nota sul suo profilo X. L’organo calcistico ha scritto:

“Dick Advoocat ha rassegnato le sue dimissioni con effetto immediato dal ruolo di primo allenatore della nazionale di calcio di Curacao. L’olandese ha recentemente guidato la squadra alla prossima FIFA World Cup. Fred Rutten è stato nominato come suo successore“.

E ancora: “Il 78enne ha deciso di concentrare la sua attenzione a sua figlia, che sta attraversando alcuni problemi di salute”. La nota prosegue con le parole dell’allenatore: “Ho sempre detto che la famiglia viene prima del calcio. Dunque, è stata una decisione naturale. Mi mancherà Curaçao, la sua gente e i miei collghi, Considero la qualificazione al Mondiale come uno dei migliori momenti della mia carriera. Sono fiero dei miei giocatori, dello staff e dei dirigenti che hanno creduto in me“.

Alle parole dell’allenatore hanno fatto seguito le parole del presidente della Federazione Gilbert Martina. Il numero uno del calcio di Curaçao ha dichiarato: “La sua decisione è stata accolta con rispetto. Dick ha fatto la storia della nostra nazionale. Curacao gli sarà sempre grata“.