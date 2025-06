Parma, Cuesta atteso in Italia: la situazione

Il Parma attende il suo nuovo allenatore: Cuesta arriverà in Italia in queste ore, in attesa che si sblocchi l’uscita dall’Arsenal.

Il Parma è pronto per il post-Chivu. L’allenatore ha scelto di accettare la chiamata dell’Inter, con il club gialloblù che ha dovuto lavorare per cercare un nuovo profilo sulla sua panchina.

L’identikit è quella di Carlos Cuesta, vice di Arteta all’Arsenal ed ex-allenatore della Juventus nelle giovanili. Lo spagnolo, 29 anni, è pronto ad accettare la proposta del Parma.

L’allenatore arriverà in queste ore in Italia, in attesa che si definisca formalmente l’uscita dall’Arsenal, così che poi possa essere libero di firmare con i gialloblù.

Cuesta è una vecchia conoscenza di Federico Cherubini, che lo aveva già portato alla Juventus qualche anno fa nelle vesti di assistente dell’Under 17.

Cuesta atteso in Italia: si attende l’uscita dall’Arsenal

Carlos Cuesta è pronto a iniziare la sua prima avventura da capo allenatore: dopo le esperienze con la Juventus Under 17 e con l’Arsenal, da assistente di Arteta, lo spagnolo ha scelto di accettare la proposta del Parma.

Cuesta arriverà in Italia nelle prossime ore, in attesa dello sblocco definitivo da parte dei Gunners per poter permettere la firma sul contratto.

L’allenatore – in passato seguito anche da Norwich e Leicester – diventerebbe non solo il più giovane allenatore della Serie A attuale, ma anche il più giovane in assoluto nel campionato italiano dal secondo dopoguerra.