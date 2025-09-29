Parma, Cuesta: “I giocatori hanno davvero tanto cuore e lo hanno fatto vedere”

L’intervista di Carlos Cuesta rilasciata al termine della partita vinta dal suo Parma contro il Torino

Il Parma, preso per mano da Mateo Pellegrino – batte 2-1 il Torino e trova la sua prima vittoria in campionato.

I punti in classifica salgono così a 5, in virtù anche dei due pareggi ottenuti contro Atalanta (1-1) e Cremonese (0-0). Al termine della partita della quinta giornata di Serie A, Carlos Cuesta ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn.

Queste le parole dell’allenatore spagnolo: “Sono molto felice soprattutto per i tifosi, i giocatori e per tutti quelli che hanno lavorato tantissimo nel club. I giocatori hanno davvero tanto cuore e oggi lo hanno fatto vedere. Mi riempie il cuore che possano avere serate belle come queste“.

Sulla sua esultanza: “Il cuore era per mia moglie che era a vederci“.

Parma, i commenti di Cuesta dopo il Torino

Ha proseguito: “Non siamo stati capaci di costruire come volevamo. Non siamo nemmeno riusciti a fare benissimo la pressione alta ma siamo cresciuti con il tempo nella gara. Siamo contenti per la crescita e per il risultato“.

Cuesta ha parlato anche di Oristanio: “È una soluzione che ci può aiutare tanto durante la stagione. Abbiamo bisogno di prepararla“.