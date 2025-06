Cuesta (quasi) da record: sarebbe il 2° allenatore più giovane di sempre nel campionato italiano

In caso di firma per il Parma, Cuesta sfiorerebbe un record in Serie A: sarebbe il 2° allenatore più giovane della storia del campionato

A sorpresa, l’ultima idea del Parma per la panchina è Carlos Cuesta, spagnolo che al momento ricopre il ruolo di collaboratore di Arteta all’Arsenal.

In caso di arrivo in Italia da primo allenatore, dopo gli ultimi anni da vice di Arteta a Londra, entrerebbe nella storia della Serie A, sfiorando un record assoluto.

Diventerebbe, infatti, il secondo allenatore più giovane di sempre a guidare una squadra nel nostro massimo campionato. Non batterebbeà il record registrato da Elio Loschi nel 1939, ma sarebbe nettamente il più giovane tra i 20 allenatori al via della prossima stagione.

Infatti, compierà 30 anni il prossimo 29 luglio. Sarebbe anche il più giovane allenatore in A dal Dopoguerra a oggi.

Serie A, gli allenatori più giovani di sempre

Come detto, solo Elio Loschi nel 1939 batte il possibile prossimo allenatore del Parma in questa speciale classifica all time. L’allora allenatore della Triestina aveva 29 anni 9 mesi e 20 giorni il giorno del suo debutto il 28 maggio 1939 contro la Juventus. Proprio contro la Juventus esordirebbe Carlos Cuesta il prossimo 24 agosto, quando avrà solo 30 anni e 26 giorni, rischiando di diventare il secondo allenatore più giovane di sempre in Serie A. Di seguito quella che sarebbe la nuova top 5 all time:

Elio Loschi (Triestina-Juventus 28 maggio 1939): 29 anni, 9 mesi, 20 giorni

Cesare Migliorini (Alessandria-Lazio 10 maggio 1931): 30 anni, 2 mesi, 27 giorni

(Pro Patria-Juventus 20 settembre 1931): 30 anni, 5 mesi, 8 giorni Hermann Felsner (Lazio-Bologna 6 ottobre 1929): 30 anni, 6 mesi, 4 giorni

Cuesta il più giovane della Serie A 2025/26

Non c’è partita, invece, per quanto riguarda la Serie A 2025/26, nella quale Carlos Cuesta sarebbe l’allenatore più giovane e non di poco. Ruberebbe il primato a un altro spagnolo come Cesc Fabregas, comunque 8 anni più “anziano” rispetto al giovane collega. Di seguito i 5 allenatori più giovani del prossimo campionato, nel caso in cui si concretizzasse il suo arrivo in Italia:

Carlos Cuesta (Parma): classe 1995, 30 anni

(Parma): classe 1995, 30 anni Cesc Fabregas (Como): classe 1987, 38 anni

(Como): classe 1987, 38 anni Fabio Pisacane (Cagliari): classe 1986, 39 anni

(Cagliari): classe 1986, 39 anni Paolo Zanetti (Verona): classe 1982, 42 anni

(Verona): classe 1982, 42 anni Cristian Chivu (Inter): classe 1980, 44 anni