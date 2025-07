Cucurella, Caicedo e ora Estupiñán: il laboratorio di Brighton a disposizione delle big europee

Il Brighton acquista e rivende a peso d’oro: l’ultimo affare potrebbe essere Estupiñán al Milan

Oltre 400 milioni di euro incassati nelle ultime tre stagioni: numeri da capogiro per quanto riguarda il Brighton. Tra le realtà più importanti della Premier League, il club dell’’East Sussex anno dopo anno ha fatto sì che si registrasse una crescita economica sotto tutti i punti di vista. Cessioni faraoniche che allo stesso tempo hanno portato comunque a degli ottimi risultati come per esempio a salvezze tranquille, alla semifinale di FA Cup e anche – e soprattutto – alla prima e storica partecipazione in Europa League.

Ma come ha fatto il Brighton a crescere così in fretta nel giro di pochi anni? Il club del presidente Tony Bloom è considerato uno dei più moderni al mondo per quanto riguarda strategia di scouting, selezione e valorizzazione dei calciatori. Vengono utilizzati sistemi di reclutamento basati su analisi dei dati e algoritmi per scovare giocatori in campionati minori come ad esempio Scandinavia, Sud America e Belgio. Il Brighton, inoltre, possiede quote e legami con club satellite come l’Union Saint-Gillois e mantiene rapporti con diverse squadre per facilitare i prestiti e lo sviluppo del singolo calciatore.

Oltre agli aspetti tecnici, il club valuta anche la mentalità nei giocatori, la disciplina e la capacità di adattamento. Il Brighton, quindi, cerca giocatori che mostrino potenziale non ancora espresso, con condizioni di mercato favorevoli e sostenibili, oppure semplicemente cogliere l’opportunità della scadenza del contratto. I giocatori vengono venduti nel momento di picco di mercato con tempismo e con le idee chiare su chi sarà il sostituto.

Ecco perché la macchina Brighton è un modello sostenibile per tutte quelle società che vogliono creare valore all’interno della propria società. Il presidente Tony ha applicato al calcio logiche matematiche e il suo team di scouting è suddiviso tra analisti, osservatori, video scout e reclutatori esterni. Tutti i dati convergono in un database centralizzato e accessibile via software gestionali. Competenza, acquisti mirati e cessioni intelligenti. Così il Brighton è diventato grande.

Cucurella, Caicedo e Mc Allister: le migliori cessioni del Brighton

Evan Ferguson alla Roma così come Pervis Estupiñán prossimo innesto difensivo del Milan. Ma per registrare le cessioni più importanti del Brighton bisogna tornare indietro di qualche anno: il trasferimento di Moisés Caicedo al Chelsea è stato uno dei colpi più importanti dell’estate 2023. Per acquistarlo, i Blues hanno pagato 116 milioni di euro, facendo dell’ecuadoriano il secondo acquisto più costoso della storia del club e tra i dieci più onerosi della storia del calciomercato a livello mondiale. Il Brighton lo aveva acquistato dall’Indipendiente del Valle per 28 milioni e dopo circa due anni ha realizzato una sontuosa plusvalenza.

Prima di Caicedo, la cessione più redditizia era stata quella di Marc Cucurella sempre al Chelsea per circa 65 milioni di euro. Dietro lo spagnolo troviamo Ben White all’Arsenal per 58 milioni di euro, Alexis Mac Allister al Liverpool per 42 milioni, Yves Bissouma al Tottenham per quasi 30 milioni, Robert Sánchez per 24 milioni, Dan Bum per 15 milioni e João Pedro al Chelsea per oltre 60 milioni. Quali saranno i prossimi gioiellini di casa Brighton? Kaoru Mitoma ha tutte le carte in regola per fare bene in un top club, così come Julio Enciso e Matt O’Riley.

Potter, De Zerbi e adesso Hürzeler: dai Seagulls è scuola anche per gli allenatori

Brighton non è solamente la terra del talento, ma anche degli allenatori. Graham Potter guidò la squadra dal 2019 al 2022 portandola a una storica nona posizione in Premier League e attirando le attenzioni ancora una volta del Chelsea che versò circa 20 milioni di euro nelle casse del Brighton per assicurarsi l’allenatore. Le cose non sono andate al meglio per i Blues, che hanno sostituito Potter dopo appena 31 partite. Di certo, però, è stato l’ennesimo asse tra Chelsea e Brighton che in tre stagioni ha versato al club del sud dell’Inghilterra circa 225 milioni di euro.

Il successore di Potter è stato Roberto De Zerbi che in quel di Brighton ha sicuramente lasciato il segno grazie al suo calcio propositivo. Ha portato il club al 6º posto in Premier League e alla qualificazione per l’Europa League con numerosi talenti in squadra che hanno fatto le fortune tecnico-tattiche e anche economiche. A Fabian Hürzeler, adesso, il compito di continuare a far sognare il caloroso popolo di Brighton, studiato e prelevato dal St. Pauli proprio grazie alle metodologie del club.

A cura di Gerardo Guariglia