Dal suo arrivo al Pisa fino alle prime due giornate di Serie A: le parole del colombiano

Il Pisa di Juan Cuadrado è pronto ad affrontare l’Udinese: la squadra toscana è attesa dalla sfida contro i bianconeri, valevole per la terza giornata di Serie A.

“Ci sono tanti giocatori in rosa che ci possono dare una mano” ha detto il colombiano ai microfoni di Sky Sport. “Caracciolo e Albiol per esempio. La sfida con l’Udinese? Stiamo lavorando bene, l’atteggiamento è quello giusto. Dobbiamo essere più concreti sotto porta come nel primo tempo con la Roma”.

Cuadrado ha proseguito parlando dei suoi obiettivi personali: “Voglio la salvezza con il Pisa e il Mondiale con la Colombia. Sicuramente è difficile ma lavoriamo per questo”. L’esterno ha vissuto diversi anni in Italia e ha indossato, tra le altre, anche le maglie di Inter, Atalanta e Juventus.

Nonostante abbia ricevuto proposte dall’estero, però, Cuadrado ha deciso di vivere un’altra esperienza italiana: “Avevo la possibilità di giocare in Spagna, era il mio sogno. Ma la mia famiglia voleva venire in Italia. Quando ho parlato col mister (Gilardino, ndr) mi ha detto che c’era la possibilità di giocare di più, che serviva un giocatore con la mia esperienza. Ho sentito l’energia giusta, i dirigenti del Pisa mi volevano”.

Pisa, Cuadrado: “L’Italia è casa mia”

E dunque, ecco l’ennesima avventura italiana. “Per me questa nazione rappresenta molto, è casa mia – ha detto Cuadrado – . Sono diventato italiano e la mia famiglia deve molto a questo paese. Mi sono affezionato molto, siamo molto grati di quello che abbiamo vissuto qui”.

Senza dimenticare il big match tra Inter e Juventus, due squadre che conosce molto bene. “Sono le più forti, ci sarà una battaglia vera. L’Inter è reduce da una finale di Champions, la Juve viene da un rinnovamento ma è pur sempre la Juventus”