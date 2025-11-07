Infortunio per Cuadrado: il colombiano costretto a uscire all’intervallo per un problema muscolare nel corso di Pisa-Cremonese

Si ferma Juan Cuadrado. Problema muscolare per il colombiano, uscito all’intervallo nel corso di Pisa-Cremonese. L’ex Juventus, Inter e Atalanta è rimasto nello spogliatoio, non rientrando per il secondo tempo: al suo posto Gilardino ha scelto Leris.

In attesa degli esami, si tratta del secondo infortunio stagionale per il classe ’88. Il primo risaliva a metà settembre, quando il colombiano saltò la sfida contro l’Udinese.