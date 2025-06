Il CSKA Mosca vuole Cannavaro: la situazione.

L’allenatore italiano, dopo l’esperienza in Croazia con la Dinamo Zagabria, potrebbe raggiungere la Russia.

Alle spalle le stagioni in Italia con Udinese e Benevento ma anche diverse esperienze estere in Cina e Arabia Saudita, per citarne alcune.