Centinaia di tifosi del Crystal Palace hanno manifestato contro la decisione della UEFA di retrocedere il club in Conference League

Dopo la decisione della UEFA di “retrocedere” il Crystal Palace dall’Europa alla Conference League, non si è fatta attendere la protesta dei tifosi inglesi.

Come riportato dalla “BBC“, sono stati a centinaia i sostenitori che hanno marciato verso il Selhurst Park, stadio del club.

Striscioni, cori e canti hanno accompagnato il cammino, in chiaro segno di dissenso verso la decisione presa.

Ricordiamo che il Palace si era qualificato all’Europa League vincendo l’FA Cup a maggio. Ma che si ritroverà ora in Conference League a causa delle regole sulla multiproprietà dei club violate dalla società inglese, visto che John Textor possiede sia una quota delle “Eagles” che del Lione, anch’esso qualificato in Europa League.

Crystal Palace in Conference League: la protesta dei tifosi

Il presidente del club, Steve Parish, aveva definito la decisione della UEFA come “una brutta giornata per lo sport e una terribile ingiustizia“. Intanto, si prevede che il caso possa arrivare dinanzi alla Corte Arbitrale dello Sport, con i tifosi che sperano ancora in un epilogo differente.

Nel frattempo dovrebbe essere il Nottingham Forest a sostituire il Palace in Europa League, che si è classificato settimo la scorsa stagione in Premier League.