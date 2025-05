Haaland, attaccante del Manchester City (Imago)

Le scelte di formazione di Glasner e Guardiola per la finale di FA Cup

L’attesa è finita, è tutto pronto a Wembley per la finalissima di FA Cup.

Una gara inedita, che mette a confronto due squadre con destini opposto: da un lato il Crystal Palace, che vuole vincere il primo grande trofeo della propria storia; dall’altro il Manchester City, ovviamente abituato al successo, che punta a salvare una stagione deludente alzando al cielo la coppa.

Le Aquile sono reduci da un buon periodo di forma, venendo da 5 risultati utili consecutivi che li hanno portati al 12° posto in classifica. La scorsa settimana, in particolare, è arrivato un successo esterno contro il Tottenham per 0-2.

Ottimo periodo anche per il City, che non perde da più di due mesi. I Citizens erano reduci da 5 successi di fila prima del pareggio contro il Southampton dell’ultimo turno, che ha complicato le cose in ottica corsa alla Champions League. Nonostante questo, però, i ragazzi di Guardiola hanno tutte le carte in regola per arrivare tra le prime 5.

Crystal Palace-Manchester City, le formazioni ufficiali

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Eze; Mateta. Allenatore: Oliver Glasner

A disposizione: Turner, Ward, Chilwell, Clyne, Hughes, Devenny, Lerma, Esse, Nketiah.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega: Akanji, Ruben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo Silva, De Bruyne; Savinho, Marmoush, Doku; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola

A disposizione: Ederson, Grealish, Nico Gonzalez, Gundogan, Reis, Nunes, Echeverri, Khusanov, Foden

Manchester City, Pep Guardiola

Dove vedere Crystal Palace-Manchester City in tv e in streaming

La partita tra Crystal Palace e Manchester City, in programma alle ore 17.30 allo stadio Wembley di Londra, non sarà visibile in tv in quanto nessun emittente italiana ha acquistato i diritti dell’FA Cup per questa stagione.