Crystal Palace, altra vittoria contro il Liverpool in EFL Cup: è il terzo successo stagionale contro i reds

Il Crystal Palace si conferma rivale indigesto del Liverpool grazia al successo per 0-3 in EFL Cup: è la terza vittoria in stagione contro i reds

Dopo quella di agosto nella Community Shield e quella in campionato di settembre il Palace l’ha fatto di nuovo, battendo 0-3 ancora il Liverpool. Questa volta in EFL Cup, eliminando i reds dalla competizione.

Risultato conseguito soprattutto grazie alla doppietta siglata nel primo tempo da Ismaila Sarr, che già aveva fatto male alla formazione allenata da Slot sia in Premier League che in Coppa.

Il definitivo 0-3 porta poi la firma di Yéremy Pino, attaccante spagnolo ex Villareal arrivato in estate per circa 30 milioni di euro.

Avanza così la squadra di Oliver Glasner, mentre continua il momento complicato di stagione per il Liverpool.

Il Liverpool perde di nuovo contro il Crystal Palace

La scorsa stagione il Liverpool si era arreso solo in finale in EFL Cup, perdendo contro il Newcastle. Ed è finito prima quest’anno il percorso del club, fermato da un ottimo Crystal Palace che dopo la vittoria dell’FA Cup dell’anno scorso (valso anche l’accesso in Europa League), si conferma formazione scomoda per le big inglesi.

In particolare proprio per i reds visto che questo è già il terzo successo ottenuto da Sarr e compagni contro la squadra di Salah. Il “quarto round” ci sarà ad aprile, con il ritorno della gara di Premier League. Dal 2022, il Liverpool ha vinto solo una volta contro il Palace in campionato, pareggiando 3 volte e perdendo 2 in 7 incontri totali.

Continua il periodo complicato dei reds

Non ha ancora fine il periodo complicato della squadra di Slot, arrivata ora a 6 sconfitte nelle ultime 7 gare disputate in tutte le competizioni. L’ultimo successo è stato quello in Champions per 1-5 contro l’Eintracht Francoforte, mentre in Premier bisogna tornare al 20 settembre con il 2-1 ai danni dell’Everton.

“Forse la nostra squadra non è così grande come tutti credono. Basta guardare Chelsea e City i cambi che possono permettersi, mentre noi avevamo 6 ragazzi in campo“, ha commentato Slot al termine della gara contro il Palace. Parole che testimoniano un periodo complicato, con il prossimo appuntamento che sarà la gara di Premier League casalinga contro l’Aston Villa che arriva da 4 vittorie consecutive in campionato.