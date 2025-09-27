Il motivo della sospensione.

La partita di Premier League tra Crystal Palace e Liverpool, valida per la sesta giornata, è stata interrotta sul risultato di 1-0 per i padroni di casa.

Il motivo? Un tifoso presente sulle tribune del Selhurst Park non si è sentito bene ed è stato necessario l’intervento di soccorsi medici.

I giocatori del Liverpool, alle prese con un calcio di punizione, si sono accorti subito di quanto stava accadendo e il gioco è stato interrotto per qualche minuto.

Una volta risolto, il direttore di gara Kavanagh ha comandato la ripresa del match.