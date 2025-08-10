Il Crystal Palace vince il Community Shield: battuto il Liverpool ai calci di rigore
La squadra allenata da Oliver Glasner conquista un altro trofeo: dopo la vittoria in FA Cup della passata stagione, Le Aquile hanno battuto anche il Liverpool nella finale del Community Shield.
Dopo essere andato sotto nei primi minuti di gioco con il gol di Ekitike, il Palace ha pareggiato al 17′ mettendo a segno un calcio di rigore con Mateta. Pochi minuti dopo però, c’è stato il raddoppio dei Reds con il gol di Jeremie Frimpong.Il Palace ha poi chiuso la prima frazione di gioco in svantaggio per 2-1.
Successivamente, al minuto 77, il pareggio messo a segno da Sarr ha mandato poi la sfida ai calci di rigore. Decisive le reti di Devenny, Mateta e lo stesso Sarr per regalare il successo alla squadra di Glasner per 3-2.