L’allenatore del Crystal Palace Oliver Glasner ha parlato delle condizioni di Jean-Philippe Mateta, che rimarrà fuori per alcune gare

Oliver Glasner ha voluto fare ulteriore chiarezza sulle condizioni di Jean-Philippe Mateta, che alla fine è rimasto al Crystal Palace dopo essere stato molto vicino al Milan.

“Rimarrà fuori per alcune settimane, ma non si sottoporrà a un intervento chirurgico” ha spiegato l’allenatore nel corso della conferenza stampa prima del match contro il Brighton.

L’attaccante francese è rimasto fuori nelle ultime gare per un problema al ginocchio, perciò Glasner ha commentato la situazione anche verso i prossimi match.

“L’infortunio è meno grave di quanto previsto. L’opinione di diversi medici e specialisti è che ci si possa occupare del ginocchio in modi migliori rispetto all’operazione” ha aggiunto.

Le parole di Glasner su Mateta

L’allenatore del Crystal Palace ha concluso così: “Ovviamente è una delusione, ma ora Mateta guarda ai prossimi mesi, ed è un bene per lui che sia stata presa una decisione definitiva“.

“Seguirà la prossima fase di riabilitazione qui al campo di allenamento e vuole tornare il prima possibile per contribuire al raggiungimento dei nostri obiettivi. Questo è il suo atteggiamento mentale e penso che sia il meglio che possa fare“.